Неонатолог из Балашихи приобрела однокомнатную квартиру по соципотеке

Врач-неонатолог из городского округа Балашиха Кристина Пикалова, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела собственную квартиру рядом с работой. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Кристина Пикалова работает неонатологом в ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом». Ее стаж составляет 5 лет. По словам обладательницы сертификата, о профессии медика она мечтала с раннего детства.

«У меня совершенно особенная сфера. Я работаю с самыми маленькими пациентами — с новорожденными. Общаюсь с молодыми мамами, разделяю их радость», — рассказывает она.

В Подмосковье Кристина снимала себе жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, она подала документы.

«Я уже живу в своей собственной „однушке“. Выбрала квартиру на вторичном рынке сразу с готовым хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. Это необыкновенное счастье идти с работы к себе домой», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.