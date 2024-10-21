Нейросеть выявила свыше 1,5 тыс инцидентов на стройках Подмосковья

За год подмосковная ИИ-система контроля и мониторинга за состоянием строящихся объектов выявила более 1,5 тыс. нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Использование ИИ-технологий значительно повышает эффективность управления проектами в сфере строительства. Нейросеть в режиме реального времени отслеживает соблюдение условий безопасности и ход работ на стройплощадках, оперативно выявляет отклонения от плана. Все это способствует завершению стройки в срок и без инцидентов», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На 391 объекте капитального строительства в Московской области искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и по заданным параметрам выявляет инциденты. Нейросеть обучена с точностью 92% распознавать 22 класса данных, в числе которых увеличение этажности здания, наличие или отсутствие на площадке строителей или техники, безнадзорные животные, задымления и пожары на территории объектов и др.

За год работы ИИ-технология выявила более 1,5 тыс. нарушений. Наиболее распространенными среди них стали случаи отсутствия рабочих на стройплощадке в течение пяти дней: таких инцидентов было зафиксировано порядка 360. Также нейросеть успешно определяла отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца — более 150 случаев. Кроме того, было зафиксировано 146 случаев отсутствия необходимой рабочей техники на площадке.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.