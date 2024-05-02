Нейроинспектор стройнадзора помог убрать 400 нарушений на стройках Подмосковья

С октября 2023 года в Московской области проводится мониторинг хода строительства и соблюдения правил безопасности на стройке. За это время благодаря нейросети устранено порядка 400 инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Искусственный интеллект умеет распознавать 22 класса данных, которые объединены в категории «Техника и люди», «Здание», «Пожары», «Собаки». К примеру, нейросеть может определить вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, выявить, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и т. д. За время работы ИИ помог устранить около 400 нарушений на стройках Подмосковья», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

ИИ-решение призвано усилить контроль за строительными площадками. Система может самостоятельно определять, падает ли скорость строительства, достаточно ли рабочих и спецтехники на стройке. Если ИИ-модель выявляет инциденты, то оперативно уведомляет об этом. При этом точность определения нарушений стремится к 90%.

«В результате работы проекта время реагирования на события на стройке сократилось с 30 минут до одной», — добавила Куртяник.

Нейросеть, которая подключена к камерам системы «Безопасный регион», в онлайн-режиме анализирует видеопоток и по заданным параметрам выявляет инциденты. Например, если она не находит рабочих или технику на стройплощадке в течение 5 дней подряд, то фиксирует это и автоматически формирует задание на устранение инцидентов. Ответственный сотрудник ведомства проверяет сведения и подтверждает или опровергает факт нарушения. После этого инцидент должны разрешить.

Разработкой решений с применением технологий искусственного интеллекта занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», подведомственная подмосковному министерству госуправления, ИТ и связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.