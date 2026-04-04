Недвижимость рядом с селом Молебка подешевела из-за отсутствия инопланетян

Недвижимость в таинственном Молебском треугольнике снизилась в цене в два раза из-за отсутствия инопланетян. Уфологи предпринимают попытки доказать, что НЛО якобы садятся в «наиболее аномальной зоне РФ», чтобы повысить стоимость имущества, но пока не удается, сообщает SHOT .

Цена практически всей недвижимости рядом с селом Молебка в Пермском крае резко уменьшилась. Причина кроется в падении спроса на уфологический туризм.

В М-зоне или Молебской аномальной зоне долгое время уже не видели «следов инопланетян». Из-за этого недвижимость начала дешеветь. Так, коровья ферма в треугольнике подешевела с 16 млн до 7 млн. Три дома подешевели с 1 млн до 500-600 тыс. рублей.

Молебка пользовалась популярностью у фанатов сверхъестественного с 1980-х годов. Очевидцы заявляли, что там регулярно видели якобы летающие инопланетные тарелки и различные шарообразные воздушные объекты.

Местные даже уверяли, что замечали там и реальных пришельцев. Якобы они были черного цвета, большого роста и без лиц.

Отечественные уфологи отправились в М-зону в марте. Шесть специалистов разбили лагерь в центре треугольника якобы неподалеку от «космодрома пришельцев».

Специалисты расставили фотоловушки и длительное время сидели в засаде. Однако за несколько дней «инопланетяне» так и не прилетели.

