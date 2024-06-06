Недвижимость остается самым стабильным источником пассивного дохода для россиян

Эксперт Шавнев: от сдачи в аренду квартиры можно получить 265 тыс руб в год

По данным инвестиционной компании «ФЛИП», недвижимость по-прежнему считается наиболее стабильным источником пассивного дохода среди россиян. Гендиректор организации Евгений Шавнев отметил, что доля граждан, придерживающихся такого мнения, выросла за год на 6 п. п. и достигла 81%, пишет Газета.ru .

По словам эксперта, в среднем собственники жилья получают 260-265 тыс. рублей ежегодно от сдачи квартир в аренду. При этом лидером по доходности является Москва, где средний показатель составляет 506 тыс. рублей. За ней следуют Санкт-Петербург (360 тыс. рублей) и Казань (276 тыс. рублей).

Однако эксперт отметил, что из-за роста стоимости недвижимости срок окупаемости квартир достиг исторического максимума и в среднем составляет 32 года. Самые длительные сроки зафиксированы в Нижнем Новгороде (40 лет), Казани (38 лет) и Санкт-Петербурге (36 лет).

При этом 30% жилья в России приобретается с инвестиционными целями, а лишь четверть собственников продают недвижимость спустя 3 года, остальные рассчитывают на долгосрочный пассивный доход.