Недвижимость для большого бизнеса: на роуд-шоу в Москве представили крупные объекты на торгах

В столице состоялось мероприятие в формате роуд-шоу «Городские предложения для большого бизнеса», рассчитанное на предпринимателей, готовых к реализации масштабных инициатив. Участникам представили доступные на городских торгах крупные объекты недвижимости. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Москва открывает широкие возможности для развития как малого и среднего, так и крупного бизнеса. На прошедшем мероприятии предпринимателям, которые рассматривают приобретение недвижимости для больших проектов, рассказали о наиболее значимых лотах, выставленных на городские торги. Среди них — нежилые здания и просторные коммерческие помещения, права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, а также доли в уставном капитале нескольких обществ с ограниченной ответственностью. Эксперты рассказали об особенностях объектов, вариантах их использования для бизнеса, а также этапах их приобретения у города на аукционах», — отметил Кирилл Пуртов.

Всего инвесторам было презентовано более 20 лотов. Например, в их число вошли права на возведение трех общественно-деловых комплексов в районе Коммунарка; доли в уставном капитале ряда ООО, принадлежащие на праве собственности АО «ОЭЗ „Технополис Москва“» и АО «Мосинжпроект»; помещения для бизнеса на Дмитровском шоссе и в Чечерском проезде; здания как в столице, так и в Московской области, среди которых 20 построек на территории санатория «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

На мероприятии выступили эксперты Правительства Москвы, ОЭЗ «Технополис Москва», Московского фонда реновации жилой застройки, Ассоциации инвесторов Москвы и другие.

Организатором мероприятия стал столичный Департамент по конкурентной политике. Подобные встречи для предпринимателей и других жителей города, заинтересованных в запуске или масштабировании своего дела, проводятся в столице каждый месяц.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Для участия в открытых онлайн-аукционах необходимо иметь регистрацию на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.