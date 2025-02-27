Недострой площадью свыше 2,3 тыс кв м снесли в Новой Москве

Заброшенный фундамент был зафиксирован сотрудниками контрольного ведомства в деревне Староселье Филимонковского поселения.

«На территории вблизи жилой застройки размещался объект незавершенного строительства — фундамент площадью 2360 квадратных метров. Инспекторы установили, что на момент обследования земельный участок не был оформлен, правовые основания к осуществлению строительных работ и размещению каких-либо построек отсутствовали. Учитывая наличие открытых бетонных свай и отсутствие ограждений, сооружение было не только незаконным, но и могло представлять угрозу жизни и здоровью горожан, соответственно подлежало сносу», — прокомментировал Бобров.

Сейчас заброшенный фундамент демонтирован. Освобожденный участок расчищен от строительного мусора, выровнен и приведен в порядок.