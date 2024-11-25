Недостатки в подмосковном ЖК «Ивантеевка 2020» устранят до 28 ноября
Фото - © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства ЖК «Ивантеевка 2020» в округе Пушкинский, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Валентин Набиков отчитал застройщика и указал ему на недочеты, которые необходимо устранить для получения заключения о соответствии.
«Все недостатки нужно устранить — до 28 ноября. Только при соблюдении всех требований проектной документации на объект будет выдан ЗОС», — сказал Валентин Набиков
Исполнение указаний будут контролировать инспекторы Главгосстройнадзора и лично Валентин Набиков.
На встречу с представителями Главгосстройнадзора пришла и будущая жительница ЖК «Ивантеевка 2020» Любовь Любчик. Она обсудила с Валентином Михайловичем вопросы, волнующие инициативную группу дольщиков. Также жительница поблагодарила заместителя министра за неравнодушие к ситуации на объекте.
«Спасибо вам! Если бы не стройнадзор, даже не знаю, что бы мы делали», — сказала будущая жительница ЖК Любовь Любчик.
Ключей от своих квартир в этом жилом комплексе ждут 594 участника долевого строительства.
ЖК «Ивантеевка 2020» строят с 2018 года. Застройщик «Казачий торговый дом» должен был передать жилье еще в сентябре 2022 года, но не выполнил свои обязательства в срок. Задержка была связана с нехваткой финансирования. В целях завершения строительства правительством Московской области, администрацией округа Пушкинский, при содействии Главгосстройнадзора, были привлечены инвесторы. Сегодня стройготовность шестилетнего долгостроя составляет 99%.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.
«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.