Не допустить гетто: москвичам объяснили запрет на строительство «квартирок»

В начале августа в Москве вступил в силу запрет на строительство однокомнатных квартир меньше 28 квадратных метров. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, почему власти пошли на такой шаг, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, это связано с большим перекосом рынка — из него в какой-то момент совсем исчезли квартиры большего метража. В Москве это связано и с социальными тенденциями: люди часто переезжают из регионов и живут в одиночестве.

При этом мировой опыт показывает, что распространение студий часто приводит к образованию так называемых гетто. В местах, состоящих из подобного жилья, увеличиваются преступность, подчеркнула эксперт.

В связи с этим Ксения Аверс сочла решение столичных властей абсолютно верным.

«Потому что там низкая цена, живут не очень состоятельные люди, растет преступность, недоброжелательность и т. д. И люди друг друга не знают уже в таких домах», — сказала Аверс.

Микростудии плохо влияют и на психику человека: жить в небольшом помещении долгое время неприятно, и в таких случаях может развиться депрессия.