Эксперт Юров объяснил, почему спрос на траншевую ипотеку за год вырос на 20%

С 1 июля 2024 года завершена льготная ипотека – при этом девелоперы задолго до этого момента искали альтернативные инструменты, чтобы клиенты смогли продолжить приобретать недвижимость на первичном рынке по привлекательным условиям. Одним из важных драйверов спроса стала траншевая ипотека – относительно прошлого года, по данным девелоперской компании «Мармакс», спрос на нее вырос на 20%.

«Чаще всего ею (траншевой ипотекой – ред.) пользуются покупатели с высоким уровнем дохода, планирующие закрыть платежи за счет собственных средств – такую ипотеку они используют в качестве "подстраховки". Помимо этого, данный формат популярен у клиентов, занимающихся реализацией собственного жилья», – комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании.

Сейчас строительная отрасль находится в ожидании изменения условий по семейной ипотеке, а также обновления лимитов по ипотеке для IT-специалистов. В девелоперской копании также заявили о необходимости расширения программы рассрочек от застройщика – они являются беспроцентными и очень интересны большой категории покупателей, доля которых составляет 30-40%.

Сейчас девелопер рассматривает работу по программам субсидирования ставок на уровне 11-13%, что станет выигрышной позицией относительно вторичного рынка с показателем на уровне 20%.

«Более того, в некоторых банках создан комплексный продукт по ипотеке при условии проектного финансировании в данном банке – это позволяет выгодно снизить ставку без ущерба для клиента и застройщика. Также классическим вариантом у многих застройщиков, безусловно, останутся акции – в виде скидок на ограниченный пул лотов, снижения ставки ниже базовой, квадратных метров в подарок и многого другого», – отмечает Юрий Юров.