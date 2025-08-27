Названы самые продаваемые квартиры в новостройках Московской области

По данным аналитиков федерального девелоперa DOGMA, наибольший спрос среди покупателей Московской области в этом году зафиксирован на однокомнатные квартиры, передает пресс-служба компании.

С января по июль в регионе было куплено 9 948 однокомнатных квартир на рынке первичного жилья. Их доля в общем объеме продаж составляет 38%.

На втором месте двухкомнатные квартиры. В этом году было куплено 6 845 таких квартир, что составляет 26,5% от общего объема сделок. Третье место занимают студии — 23%. Трехкомнатные квартиры составили 11,2%, а доля четырехкомнатных составила менее 1%.

«Однокомнатные и двухкомнатные квартиры — безусловные лидеры спроса на первичном рынке. Они предлагают идеальную формулу: практичность и комфорт за разумные деньги. В таких квартирах достаточно места для комфортного проживания семьи и отдыха. При необходимости всегда можно организовать рабочее пространство. С инвестиционной точки зрения это надежный актив: данный сегмент демонстрирует высокую ликвидность и сохраняет максимальный спрос на рынке аренды», — поделился директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.

Наибольшей популярностью с января по июль пользовались лоты площадью от 30 до 40 кв. м. — на них приходится 35,4% сделок. На втором месте квартиры площадью до 30 кв.м (18,9%), На третьем месте квартиры площадью от 50 до 60 кв. м. Их доля в общем объеме сделок в этом году составила 16,2%. На квартиры площадью от 40 до 50 кв.м приходится 14,5% сделок.