Названы главные преимущества квартир на первых этажах

У квартир на первых этажах существуют свои плюсы, главный из которых — более низкая стоимость. Величина дисконта зависит от состояния, характеристик квартиры и расположения, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Квартиры на первых этажах жилых домов большинство покупателей считают неликвидными. Однако и у такого жилья существуют свои плюсы, главный из которых — более низкая стоимость. В среднем они на 5-15% дешевле, чем аналогичные по площади и другим параметрам квартиры, расположенные на более высоких этажах тех же домов», — сказал Пысин.

Он добавил, что величина дисконта зависит от состояния, характеристик квартиры и расположения. В домах, где окна выходят на оживленную улицу или шоссе, а под окнами большой пешеходный или автомобильный трафик, соответственно, жить просто некомфортно, дисконт на квартиры на первых этажах может достигать 15% от рыночной цены.

«Если же окна квартиры на первом этаже смотрят на зеленую зону либо выходят во двор, где нет проезжей части, то ее можно продать с меньшим торгом — до 10% от рыночной цены аналогичного объекта, но этажом повыше. Если первый этаж дома находится на приличной высоте, выше человеческого роста и уровня глаз и не выходит на оживленную пешеходную или автомобильную дорогу, то для жилья это уже не такой сильный недостаток. Дисконт на расположенную там квартиру может быть в пределах 5%», — рассказал эксперт.

Пысин отметил, что также квартира на первом этаже является плюсом для отдельных категорий покупателей. В частности, пожилых людей, которым, если в доме нет лифта (а в пятиэтажках это норма), гораздо более удобно проживать на первом этаже. Кроме того, существуют люди, которые страдают фобиями, связанными с нахождением в замкнутом пространстве лифта.

Коммуникации и реновация

«Еще один неочевидный плюс жилья на первом этаже: к нему проще подвести коммуникации. Этим пользуются инвесторы. Существует такая стратегия вложения средств как покупка квартиры большой площади, трех- или четырехкомнатной, для разделения ее на несколько небольших студий, которые потом перепродаются либо сдаются в аренду. Проблема данной стратегии заключается в том, что, по закону, в жилом помещении нельзя переносить мокрые точки», — уточнил он.

Специалист разъяснил, что квартира на первом этаже позволяет через подвал провести коммуникации в каждую такую студию и все это узаконить.

«Кроме того, скрытым потенциалом обладают квартиры на первых этажах дома, включенного в программу реновации. Когда такой дом будут сносить, то собственникам предоставят жилье не меньше по площади в новом ЖК. Сегодня на первых этажах жилые помещения не строят, а отводят их под коммерцию. Соответственно, купив квартиру на первом этаже, можно в будущем получить более дорогой вариант на этаже повыше», — заключил Пысин.