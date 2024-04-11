Названа стоимость самой дешевой квартиры-студии в Санкт-Петербурге

Купить самую дешевую квартиру-студию в Санкт-Петербурге со сдачей в этом году можно за 3,57 млн рублей, сообщает «Лента.ру» .

Эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой рассказали, что за такую цену клиент приобретает квартиру площадью чуть менее 20 кв. м. Она находится в Пушкинском районе Петербурга.

Если сравнивать с апрелем прошлого года, то минимальная цена наиболее бюджетной студии в Северной столице выросла на 19,79%.

Стоимость самой дешевой квартиры-студии со сдачей в этом году в Ленинградской области составляет 3,11 млн рублей.