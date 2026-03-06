Названа главная ошибка 35% покупателей жилья в России

21% респондентов, купивших жилье за последние 5-7 лет, спустя время признаются: выбор был сделан на эмоциях или в спешке, и уже через год проживания они увидели существенные недостатки — от неудачной планировки до шума и проблем с видом из окна, рассказали РИАМО в компании Level Group.

Еще 14% покупателей жилья отметили, что при выборе объекта не провели глубокий анализ рынка и характеристик проекта и девелопера, что в итоге повлияло на ликвидность и комфорт проживания. Таким образом, более трети покупателей (35%) в той или иной степени испытывают сожаление о своем решении.

Исследование девелопера подтверждает: эмоциональный фактор играет значительную роль в принятии важных решений. Нередко выбор приходится делать на фоне опасений роста цен, ограниченных сроков или под влиянием визуального впечатления от шоурума. При этом ключевые параметры — репутация и финансовая устойчивость девелопера, опыт реализации проектов, соблюдение сроков строительства — зачастую уходят на второй план.

«Покупка квартиры — одна из крупнейших финансовых сделок в жизни человека. Тем не менее значительная часть решений по-прежнему принимается под влиянием страха „роста цен“, из-за ограниченного времени и на фоне эмоционального впечатления, без глубокого анализа рынка. При выборе квартиры, в частности по ДДУ, ключевое значение имеет надежность и финансовая стабильность застройщика. Уверенность в девелопере — не менее важный вклад в будущее, чем первоначальный взнос», — комментирует пресс-служба Level Group.

При этом 18% опрошенных рады, что, прежде чем совершать покупку, провели глубокий анализ рынка. А 46% отмечают, что выбор был вынужденным — покупка совершалась в рамках ограниченного бюджета, поэтому им сложно оценивать «правильность» решения.

