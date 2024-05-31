Названа дата завершения строительства лыжного трамплина на Воробьевых горах
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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов озвучил дату завершения постройки трамплина К-72, входящего в спорткомплекс для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы». По его словам, объект достроят в 2025 году, сообщает «Вечерняя Москва».
Завершением строительства займутся столичные власти в рамках Адресной инвестиционной программы. Ефимов отметил, что изначально трамплин строил инвестор, однако исполнитель не довел работу до конца.
«После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня», — сказал замглавы Москвы.
Общая площадь объекта — 4,3 тысячи квадратных метров. Его построят в рамках государственной программы «Спорт Москвы», добавил Ефимов.