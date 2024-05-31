Названа дата завершения строительства лыжного трамплина на Воробьевых горах

Ефимов: лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2025 году

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов озвучил дату завершения постройки трамплина К-72, входящего в спорткомплекс для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы». По его словам, объект достроят в 2025 году, сообщает «Вечерняя Москва».