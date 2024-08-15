Назван топ-3 районов Москвы с самым дорогим новым жильем

В топ-3 самых дорогих районов Москвы по жилью вошли Таганский, Хамовники и Красносельский. В число лидеров по ценам на новостройки также входят Басманный, Беговой и Пресненский районы, Замоскворечье, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«По итогам первого полугодия 2024-го в тройку районов Москвы с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках вошли: Таганский, Хамовники и Красносельский. Средневзвешенная цена квадратного метра первичной недвижимости на Таганке приближается к отметке в 1,5 млн рублей и составляет 1,37 млн. Минимальная цена квартиры в локации — 50,9 млн, максимальная — 88,2 млн», — сказала Никитина.

Она добавила, что несильно меньше придется потратить людям, желающим поселиться в новой квартире в Хамовниках. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках здесь превышает миллион рублей — 1,17 млн. Самая доступная квартира в новом ЖК в локации оценена в 53,1 млн, а самая дорогая — в 104,2 млн.

«В Красносельском районе столицы цены на жилую недвижимость заметно ниже. „Квадрат“ „первички“ в среднем стоит 711,6 тыс. руб., а полноценную квартиру здесь можно приобрести с бюджетом от 29,26 до 41,9 млн руб. Также в число лидеров по ценам на новостройки входят Басманный, Беговой и Пресненский районы, а также Замоскворечье», — отметила риелтор.

Никитина рассказала, что традиционно самая дорогая недвижимость на рынке Москвы представлена в центральных районах города.

«Предложение в данных локациях состоит из проектов по уровню от бизнес-класса и выше. При этом в число лидеров по ценам на новостройки не попали такие локации, как Арбат, Дорогомилово и Якиманка, лишь по причине того, что в них просто нет новых жилых проектов», — заключила она.