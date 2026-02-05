Назван российский город с самыми дорогими новостройками

По данным анализа, проведенного нейросетью Алиса AI, в январе Нижний Новгород вошел в топ-4 мегаполисов с самыми дорогими новостройками, сообщает pravda-nn.ru .

Нейронная сеть проанализировала данные тематических поисковых запросов Яндекса, фокусируясь на стоимости квадратного метра в новостройках в российских городах с населением более полумиллиона человек.

В целом по стране, средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 1,7% по сравнению с декабрем 2025 года, достигнув отметки в 178 тыс. рублей. В большинстве городов, а именно в 19 из 36, зафиксирован рост цен. В 10 городах наблюдается стагнация цен на первичное жилье (изменение в пределах 0,5%), а в оставшихся семи городах цены показали снижение.

В Нижнем Новгороде в январе текущего года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 203 тыс. рублей, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Согласно анализу, приобретение квартиры площадью около 55 "квадратов" в новом доме обойдется в среднем в 10,7 млн рублей.

Нижний Новгород регулярно входит в число самых дорогих российских мегаполисов как по цене квадратного метра в новостройках, так и по общей стоимости новых квартир, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Казани.

Исследование отмечает, что сезонные факторы оказывают значительное влияние на динамику цен на первичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек. В начале года покупательский интерес обычно сосредотачивается на самых надежных и понятных вариантах, в то время как предложение временно сокращается: часть объявлений временно снимается с публикации на время новогодних праздников, а застройщики предпочитают переносить вывод новых объектов на февраль–март.

