Наземный паркинг на 309 машино-мест построят на юге Подмосковья

Наземный паркинг на 309 машино-мест построят в ЖК «Новое Видное» Ленинского г. о. министерством жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на строительство. В рамках социальной инфраструктуры комплекса планируется возвести семь детских садов на 1 975 мест, четыре школы на 4 450 мест, поликлинику, торговый центр и ФОК, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь автостоянки составит 10,7 тыс. кв. метров. На первом этаже здания откроются автомойка и станция технического обслуживания автомобилей. Оба помещения рассчитаны на четыре поста. Также на первом уровне оборудуют 10 машино-мест для маломобильных групп населения. Для прохода на верхние этажи по обеим сторонам здания предусмотрены две лестницы и лифт. Въезд и выезд в паркинг будет доступен через автоматический шлагбаум. Входы в здание организуют на одном уровне с землей, без пандусов и ступеней — для удобства маломобильных групп населения. По периметру паркинга обустроят пешеходные дорожки. На прилегающей территории высадят газон, кустарники и установят скамейки.

Внешний облик здания вдохновлен дизайн-кодом жилого комплекса «Лесные озера», которому свойственны природные оттенки. В отделке фасадов паркинга используют алюминиевые панели голубого цвета, черный и серый керамогранит и светло-серую штукатурку. В ночное время суток здание будет выглядеть особенно эффектно — вместе с подсветкой ажурная перфорация создаст необычную игру света и тени.

Современный ЖК «Новое Видное» строится на юге Московской области, в 8 км от МКАД. Проект имеет хорошую экологию благодаря соседству с Видновским лесопарком. В закрытых от автомобилей зеленых дворах появятся более 60 корпусов. На первых этажах домов откроются магазины, кафе и салоны красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.