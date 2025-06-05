«Наведение порядка»: депутат оценила новый закон о земле

«На мой взгляд, это не строгость со стороны власти, а наведение порядка. Важно подчеркнуть — при нарушениях условий содержания земли участок не будет изыматься у собственника автоматически. Сначала владельцы получат предупреждение о том, что на участке есть признаки запустения, которые следует устранить. Для этого будет предоставлено время. Если собственник не откликнется на это предупреждение, он получит небольшой штраф», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что процедуру изъятия будет запускаться только, если на собственника не повлияет даже штраф. Сейчас в Госдуме также рассматривают идею предупреждать о признаках запустения родственников хозяев заброшенных участков: часто земля записана на пожилых людей.

Важно понимать, что новые нормы направлены в первую очередь для стимулирования собственников к порядку, заключила эксперт.