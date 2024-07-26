Научный сотрудник купила квартиру в Черноголовке по «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогает профессионалам обзавестись жильем — младший научный сотрудник из городского округа Черноголовка готовится к переезду в собственную «трешку», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Софья Клейникова училась в МГУ на факультете, который изначально готовил кадры для научных институтов Черноголовки, поэтому после выпуска продолжила работу в аспирантуре Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Ее стаж уже составляет 7 лет.

«Работа непростая, но интересная: делать гипотезы, искать способы их подтверждения и подтверждать — это особенное удовольствие», — сказала Клейникова.

Софья с мужем жили в общежитии института. Узнав от коллег о жилищной программе региона, она решила принять участие.

«У нас на работе многие так покупают квартиры по »Соципотеке». Для меня программа стала хорошей возможностью. Думаю, что сама бы не накопила на первый взнос. Нам повезло купить трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Требовался серьезный ремонт, поэтому еще не переехали, рассчитываем в скором времени», — рассказала Клейникова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.