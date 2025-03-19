Научный сотрудник из Подмосковья купил квартиру по «Соципотеке»

Младший научный сотрудник института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова Российской академии наук Игорь Шибаков приобрел жилье по программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Также Игорь учится в аспирантуре на 4 курсе. По словам обладателя сертификата, любовь к физике и химии зародилась еще в школе, а после окончания бакалавриата он твердо решил связать свою жизнь с наукой.

«Большую роль сыграли советы и мнение родителей, за что я им безмерно благодарен. Атмосфера, царившая в нашей семье, располагала к занятиям тем, что действительно интересно. Самое главное в моей работе — это присутствие непрекращающейся тяги к познанию у каждого, кто работает в науке», — рассказал он.

До участия в программе «Социальная ипотека» Игорь с женой жили в общежитии. Теперь у них собственная «трешка» в Ногинске. Новоселам нравится район и то, что есть удобный выезд на работу.

«В квартире есть небольшая особенность, которая нас подкупила — это наличие кладовки и большой лоджии. Мы очень счастливы, что у нас появился свой уголок, который мы теперь потихоньку обустраиваем. Прекрасно, что когда у нас появятся дети, они смогут бегать по большому коридору, прятаться и играть в трех разных комнатах», — отмечает научный сотрудник.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.