сегодня в 13:17

Научный сотрудник из округа Пушкинский смог приобрести жилье по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогает обзавестись жильем — научный сотрудник из городского округа Пушкинский переехал из общежития в собственную квартиру. Дмитрий Макаров работает в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела». Его стаж составляет около 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По словам обладателя сертификата, генетика интересовала его со школы.

«Самая увлекательная часть в моей работе — «мокрая». Это означает «раскапать» объект, далее идет его статистическая обработка и описание результатов», — говорит Макаров.

Дмитрий жил в общежитии от научного центра. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил подать документы.

«Теперь у меня своя «однушка». По сравнению с общежитием — это просто манна небесная! Есть своя ванная комната, своя кухня. Дом новой постройки, все очень нравится, все удобно!» — говорит Макаров.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.