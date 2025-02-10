Наталья Козлова проверила ход капремонта главного корпуса Осташевской больницы

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Глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова проверила, как идут работы по капитальному ремонту в главном корпусе Осташевской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с Натальей Козловой и представителем подрядной организации здание стационара и поликлиники в селе Осташево осмотрели заместитель главы округа Марина Марнова, главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Значительная часть работ уже выполнена:

обновили фасад;

завершили кровельные работы;

заменили двери и окна.

Преобразились и внутренние помещения: коридоры, кабинеты и санузлы.

На 95% выполнен монтаж радиаторов отопления, сетей водоснабжения и водоотведения, на 79% — прокладка сетей электроснабжения.

Специалисты продолжают монтировать системы вентиляции и кондиционирования, а также медицинского газоснабжения.

«Ремонт делают по программе „Здравоохранение Подмосковья“. Уверена, что новое здание оправдает все ожидания и будет не только комфортным, но и соответствующим всем современным требованиям», — отметила Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.