Наследникам и государству: как платить за квартиру, если арендодатель умер?
Эксперты рассказали, что должен делать съемщик квартиры в случае смерти арендодателя. В первую очередь нужно уточнить новый статус жилья и продолжить оплачивать его через нотариуса или прямым наследникам, сообщает «Секрет фирмы».
«Арендатор обязан платить арендную плату за все время пользования имуществом, в том числе за период, когда наследники принимают наследство», — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.
При этом, если нотариус уведомил съемщиков об открытии наследственного дела, то переводить оплату придется на депозит нотариальной конторы: это исключит споры между наследниками.
Если наследники не появились, то съемщику придется самому или с помощью нотариуса открыть депозитный счет и перечислять платежи туда. В некоторых случаях оплату нужно перечислять доверительному управляющему.
Когда съемщик только узнал о смерти арендодателя, то в первую очередь необходимо выяснить, открыто ли наследственное дело, и сообщить нотариусу о наличии договора аренды.