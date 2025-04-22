Наследникам и государству: как платить за квартиру, если арендодатель умер?

Юрист: после смерти арендодателя платить за квартиру придется через нотариуса

Эксперты рассказали, что должен делать съемщик квартиры в случае смерти арендодателя. В первую очередь нужно уточнить новый статус жилья и продолжить оплачивать его через нотариуса или прямым наследникам, сообщает «Секрет фирмы» .

«Арендатор обязан платить арендную плату за все время пользования имуществом, в том числе за период, когда наследники принимают наследство», — заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

При этом, если нотариус уведомил съемщиков об открытии наследственного дела, то переводить оплату придется на депозит нотариальной конторы: это исключит споры между наследниками.

Если наследники не появились, то съемщику придется самому или с помощью нотариуса открыть депозитный счет и перечислять платежи туда. В некоторых случаях оплату нужно перечислять доверительному управляющему.

Когда съемщик только узнал о смерти арендодателя, то в первую очередь необходимо выяснить, открыто ли наследственное дело, и сообщить нотариусу о наличии договора аренды.