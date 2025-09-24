Наплавной мост в Коломне планируют капитально отремонтировать

сегодня в 18:19

В округе Коломна до 2026 года планируют капитально отремонтировать наплавной мост, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту наплавного моста через р. Москва в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту наплавного моста через р. Москва г. Коломна ул. Митяево 1 на км 41+370 автомобильной дороги М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал» в городском округе Коломна Московской области».

Планируется в рамках данной закупки провести капитальный ремонт наплавного моста протяженностью 121,20 м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.