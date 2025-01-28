Наибольшее число лотов выставлено на торги в Ступине, Истре и округе Шаховская

На минувшей неделе за период с 20 по 24 января 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено еще более 110 объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю, с 20 января по 24 января 2025 года наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Ступине, Истре и округе Шаховская.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в г. о. Ступино — 141 лот; в м. о. Истра — 123 лота; в м. о. Шаховская — 149 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Шаховская в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 20 соток, расположенный в селе Белая Колпь. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 25 001,60 руб. в год. В 2024 году в м. о. Шаховская уже переданы на аукционах в аренду 171 земельный участок, а в собственность — 44 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.