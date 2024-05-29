Наибольшее число лотов выставлено на торги в Подольске, Истре и Чехове за неделю

На минувшей неделе, с 20 мая по 24 мая 2024, года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 138 объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах: Подольск, Истра, Чехов.

Так, в заявочной кампании в г. о. Подольск — 21 лот; г. о. Истра — 129 лотов; г. о. Чехов — 56 лотов.

С начала года передано на аукционе: в г. о. Подольск в аренду 16 земельных участков, в собственность 1 земельный участок; в г. о. Истра в аренду 91 земельный участок, в собственность 4 земельных участка; в г. о. Чехов в аренду 33 земельных участка, в собственность 14 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.