Начался демонтаж в детском центре дополнительного образования «Дружба» Дубны

сегодня в 12:21

В подмосковной Дубне продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба». В здании приступили к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы осуществляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируют за счет средств бюджета Московской области.

«На площадке 15 рабочих и 2 единицы техники. Проводятся работы по демонтажу внутренних конструкций, окон и дверей, инженерных сетей, потолков и полов», — отметили в министерстве.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Затем проведут оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

В детском центре творчества будут созданы все условия для занятий ребят творчеством и музыкой. Ремонт планируется завершить в декабре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.