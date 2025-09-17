Началось строительство нового корпуса Новопетровской школы в Истре

На улице Полевая, дом № 7, в селе Новопетровское округа Истра приступили к строительству нового корпуса Новопетровской средней общеобразовательной школы на 300 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На объекте уже ведутся подготовительные работы: устройство строительного городка, подъездных дорог, устройство ограждающих конструкций. Завершим строительство к осени 2027 года», — сообщил министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

В новом учебном корпусе разместятся классы, помещения библиотечно-информационного центра, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Его общая площадь составит порядка 9,5 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.