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Начальную школу и детсад планируют открыть в ЖК «Тетрис» Красногорска 1 сентября

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова в муниципалитете продолжается активное строительство социальных объектов. В жилом комплексе «Тетрис» готовятся принять ребят блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест. Планируется, что оба объекта отроют свои двери в День знаний — 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Трехэтажный образовательный центр введен в эксплуатацию и на 90% оснащен мебелью и техникой. Основной акцент — на безопасность и экологичность, все оборудование соответствует требованиям ГОСТ.

При обустройстве дошкольного блока выбирались мебель из натурального дерева и фанеры, а также игрушки из нетоксичных материалов. Воспитанников уже ждут настольные игры, музыкальные инструменты и прочие необходимые для всестороннего развития предметы.

Ученики начальной школы с первых классов окунутся в мир науки и высоких технологий. Классы оснащены мультимедийными видеопроекторами, интерактивными сенсорными досками, многофункциональными принтерами, компьютерами и ноутбуками.

Лучше изучить окружающий мир помогут объемные демонстрационные модели, микроскопы, лупы и различные пробирки, которые сделают занятия и лабораторные работы интересными и запоминающимися.

Оба образовательных учреждения будут муниципальными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.