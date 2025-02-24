Начались работы по ремонту гидротехнического сооружения на реке Куновка в Талдоме

Начались работы по ремонту гидротехнического сооружения на реке Куновка в поселке Запрудня Талдомского городского округа. Нормативное содержание гидротехнических сооружений (ГТС) является одним из приоритетов обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее на ГТС в поселке Запрудня был зафиксирован размыв плотины пруда гидротехнического сооружения на реке Куновка, в связи с чем принято решение о выполнении текущего ремонта данного участка.

В рамках заключенного контракта, подрядной организацией будут произведены работы по очистке откосов дамбы от мелкого кустарника и вырубке деревьев с раскорчевкой пней, выемка суффозионного (фильтрационного) грунта, который не обеспечивает прочность плотины и его основания, восстановление насыпи дамбы с использованием глинистого грунта, а также восстановление покрытия дамбы и откосов с применением песчано — гравийной смеси и щебня.

Окончание работ запланировано на апрель текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями