Демонтажные работы начались в школе № 10 Орехово-Зуевского округа

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа начались работы по капитальному ремонту здания школы № 10. Подрядчик на объекте приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«Рабочие ведут демонтаж внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей и деревянных полов, а также кровельного покрытия», — уточняется в сообщении.

В здании школы 1963 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Общая площадь здания составляет 1 785 кв. м. Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.