Началась реконструкция помещения для будущего национального центра «Россия»

Застройка помещений будущего национального центра «Россия» началась в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве. Пока здание не возведут, центр будет находиться в павильонах номер три, четыре и семь общей площадью 37 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»».

Павильоны будут расположены компактно. Их соединят друг с другом.

На территории павильонов заработает зал с постоянной выставкой, где покажут достижения России. Также сделают зону для временных экспозиций.

Еще построят универсальный концертный зал. Он будет вмещать до 1,6 тыс. человек.

Также построят зону культурных проектов. Она рассчитана на 600 мест. Еще для гостей сделают лекторий, фуд-корт с национальными кухнями России, а также площадку универмага. Там будут продаваться товары от лучших мастеров со всей РФ.

Национальный центр «Россия» будет работать с 4 ноября 2024 года. В этот же день там заработает международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». На нем выступят ученые, футурологи, исследователи, писатели и сотрудники органов государственной власти.

4 ноября начнется выставка. Во время нее покажут, как в будущем будет выглядеть мир, и какую роль в нем займет человек.

Президент России Владимир Путин 1 июля 2024 года приказал сформировать национальный центр «Россия» и открыть представительства в регионах. Цель проекта — показать всем россиянам достижения государства, усилить национальную идентичность, заставить людей гордиться за страну.

Недавно начался конкурс для регионов. Будут отобраны проекты филиалов национального центра, которые создадут в разных частях РФ в первую очередь.

Международная выставка-форум «Россия» работала с 4 ноября 2023 года. Она принимала гостей до 8 июля 2024 года.

На выставке-форуме «Россия» показали наиболее масштабные достижения государства. Мероприятие за все время посетили 18,5 млн человек. Оно было одним из самых посещаемых в мире.