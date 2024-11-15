Началась передача ключей в 2 домах ЖК «Резиденции Сколково» Одинцова

Корпуса 3.1 и 3.2 в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском округе построены в рамках жилого комплекса бизнес-класса. В жилых домах стартовала передача ключей собственникам. Для удобства процедуры предусмотрено электронное подписание документов. Всем собственникам направлено sms-уведомление со ссылкой на личный кабинет для прохождения подготовительного этапа к заселению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Корпуса в «Резиденции Сколково» расположены друг напротив друга, образуя приватное пространство. В отделке фасадов применяется облицовочный клинкерный кирпич и фиброцементные панели натуральных природных оттенков. Входные группы жилых домов оформлены витражным остеклением. Интерьеры общественных пространств корпусов выполнены в минималистичном дизайне с чистыми линиями и в монохромной цветовой палитре.

В каждой секции дома установлены скоростные бесшумные лифты, для комфорта молодых родителей есть колясочные.

Территория домов огорожена, предусмотрен контроль доступа и собственная система видеонаблюдения. Во дворах установлены детские площадки, зоны для тихого отдыха с лежаками и шезлонгами, а также есть спортивный сектор. В него входит современный воркаут-комплекс для тренировок и столов для игры в настольный теннис.

На территории жилого комплекса «Резиденции Сколково» построены два детских сада на 115 и 170 мест. В активной стадии — строительство средней общеобразовательной школы на 750 учащихся.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.