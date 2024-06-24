Наблюдается рост интереса инвесторов к строительству и покупке коммерческих объектов в Москве

Число строящихся и проектируемых объектов коммерческого сектора в столице в течение года увеличилось больше чем в 1,5 раза. Это указывает на продолжающийся рост деловой активности в Москве, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«На 1 апреля 2024 года в стадии проектирования и строительства в Москве находились 402 проекта коммерческой недвижимости, что на 57% больше, чем годом ранее. Общая стоимость текущих проектов составляет 2,2 трлн рублей, около 60% из этой суммы составляют вложения в строительство многофункциональных комплексов и бизнес-центров», — подчеркнула Мария Багреева.

Со стороны инвесторов сохраняется высокий интерес к покупке готовых коммерческих объектов. По итогам I квартала текущего года в такую недвижимость бизнес вложил 60 млрд рублей, что на 13% меньше рекордного показателя с января по март прошлого года. Число сделок с готовыми объектами сократилось после повышенного спроса в 2023 году в момент распродажи активов высокого качества уходящими с российского рынка иностранными компаниями. При этом по итогам I квартала вложения в покупку коммерческих объектов оказались в 3,5 раза больше средних в сопоставимых периодах с 2021 по 2022 годы.

В Москве повышенным спросом пользуется торговая недвижимость. Число свободных площадей в ТЦ по состоянию конца марта текущего года составляла 9,2% — на 6,2% ниже аналогичного периода прошлого года. Объем предложений при этом растет — в I квартале текущего года ввели в эксплуатацию 86,2 тыс. кв. м торгово-бытовых помещений, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

По словам заммэра, в Москве заполнены почти все пространства, которые раньше были заняты ушедшими с рынка компаниями.

«На конец первого квартала текущего года вакантны только 0,2% этих площадей. Их заполнили российские бренды фешн-индустрии, которые увеличили форматы, расширили ассортимент и вывели на рынок новые марки. Кроме того, в Москву пришли 9 новых зарубежных ритейлеров. По оценкам аналитиков, уровень вакантности в сегменте торговой недвижимости продолжит снижаться и концу текущего года может составить 7,3%», — отметила Мария Багреева.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, благодаря активному строительству нежилой недвижимости в ТиНАО удалось утроить число рабочих мест.

«За 12 лет в ТиНАО введено около 6 млн кв. м нежилой недвижимости. В ближайшей перспективе — проектирование и строительство сразу нескольких масштабных кластеров и логистических центров», — сказал Жидкин.

Одним из наиболее востребованных сегментов в коммерческой недвижимости являются склады. На рынке наблюдается острая потребность в свободных площадях для хранения. В I квартале уровень вакантности составил 0,5%. В столице с января по март текущего года построили 1,3 тыс. кв. м, но такой объем не удовлетворяет спрос бизнеса.

Предпринимательские потребности закрываются благодаря строительству в Подмосковье — к концу 2024 года в Московской области планируется ввести более 2 млн кв. м складских помещений.

«Востребованность складской недвижимости связана с активным развитием онлайн-продаж, логистики и дистрибуции. По итогам 2024 года консультанты рынка прогнозируют высокий уровень спроса — порядка 2,8 млн кв. м, что лишь на 12% уступит рекордному показателю прошлого года, но на треть превзойдет среднее значение последних 5 лет», — пояснила Мария Багреева.