Набиуллина прокомментировала ситуацию на рынке жилья в России

На пленарном заседании в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что ипотечное кредитование в России в настоящее время доступно лишь ограниченному числу граждан. Она выразила надежду на улучшение ситуации, сообщает «Царьград» .

По ее словам, текущая «перегретость» рынка жилья делает необходимым выход из этого состояния, который станет первым шагом к восстановлению доступности квартир. Следующим этапом, по ее мнению, будет возвращение к доступной рыночной ипотеке.

«Сейчас она (прим. ред. — ипотека) мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе», — добавила Набиуллина.

Ранее для борьбы с инфляцией Центробанк увеличил ключевую процентную ставку до 21%, и эксперты не исключают ее дальнейшего повышения. Эта мера стала причиной роста ставок по различным кредитам, включая ипотечные.

Тем не менее инфляция не снижается, так как ее уровень зависит не только от фиксированной ставки ЦБ. Для «остужения» экономики, о котором мечтает Банк России, требуется также увеличение производства во всех секторах промышленности, тогда как завышенные ставки, в свою очередь, могут, напротив, привести к снижению производства из-за серьезных убытков предприятий.