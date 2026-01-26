На западе Подмосковья построят жилой комплекс с инфраструктурой

«Мы системно поддерживаем строительную отрасль — на данный момент портфель финансирования жилой и коммерческой недвижимости Среднерусского банка Сбербанка превышает 1,2 трлн рублей. Эти ресурсы направлены не только на строительство качественного жилья, но и на создание полноценной среды для будущих жителей. Важно, что проект ГК „Вектор“ уже на старте включает современные образовательные объекты — детские сады и школу, которые станут ядром нового квартала. Наша роль — поддерживать такие комплексные проекты, создающие гармоничную городскую среду», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Застройщик планирует возвести три жилых дома высотой от 8 до 17 этажей общей площадью 108 тыс. кв. м. В проекте предусмотрено создание обширной социальной инфраструктуры, включая зоны отдыха, медицинские учреждения, а также образовательные объекты. Застройщик уже приступил к строительству масштабного образовательного кластера. В его состав войдут два детских сада по 260 мест каждый и общеобразовательная школа на 1100 мест. Первый детский сад сдадут в 2027 году, второй детский сад и школу — в 2028 и 2031 годах соответственно. Новые учреждения будут соответствовать современным стандартам и включат кабинеты для развивающих занятий, зоны отдыха, спортивные площадки и стадион.

«Для нашей группы это один из ключевых проектов, определяющих стратегию развития компании на ближайшие годы. Мы благодарны Среднерусскому банку Сбербанка за доверие и поддержку — это надежный финансовый партнер, с которым мы реализуем по-настоящему масштабные задачи. Наш проект предполагает комплексное развитие Солманово не только с учетом потребностей нынешних и будущих жителей, но и долгосрочной перспективы. С нашей точки зрения, воплощение в жизнь всех поставленных целей позволит добиться существенного повышения уровня инфраструктуры района. Наша цель — создать современную, комфортную и устойчивую среду для жизни каждого», — пояснил генеральный директор ГК «Вектор» Владислав Ситников Владимир Захаров.