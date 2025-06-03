На вторичном рынке недвижимости РФ зафиксировали стагнацию цен и предложений

Эксперты по недвижимости заметили замедление рынка вторичного жилья в крупных российских городах. В мае наблюдалась практически полная остановка роста цен на квартиры в городах-миллионниках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Недвижимость».

Рынок готового жилья в России продемонстрировал признаки застоя, так как цена квадратного метра практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,2% и достигнув отметки в 142 тыс. рублей в мае 2025 года. Параллельно с этим незначительно сократился объем предложений — на 0,7% в крупнейших городах России.

Эксперты оценивают сложившуюся ситуацию как период стагнации, затронувший как ценовую политику, так и количество доступных объектов на вторичном рынке недвижимости.

Среди крупнейших городов РФ наибольший прирост цены за квадратный метр жилья за последний месяц продемонстрировала Пермь. Там стоимость за один «квадрат» выросла на 2,2%, достигнув 108 тыс. рублей. Москва заняла вторую позицию с ростом в 1,5%, до 364 тыс. рублей, а замкнул тройку лидеров Воронеж. В этом городе рост цены составил 1%, до 107 тыс. рублей.

На данный момент в большинстве мегаполисов России наблюдается практически нулевая динамика цен на вторичное жилье. 10 из 16 городов-миллионников показывают колебания в пределах от минус 0,5% до плюс 0,5%. Среди них Ростов-на-Дону со снижением на 0,5% (до 123 тыс. рублей), Красноярск и Омск с падением на 0,3% (до 122 и 106 тыс. рублей соответственно), Волгоград с уменьшением на 0,2% (до 96 тыс. рублей). Нижний Новгород сохранил прежнюю стоимость за «квадрат» в 139 тыс. рублей. Небольшой рост зафиксирован в Челябинске и Екатеринбурге (плюс 0,2%, до 100 и 125 тыс. рублей), а также в Краснодаре и Казани (плюс 0,3%, до 123 и 186 тыс. рублей).