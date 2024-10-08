На востоке Москвы восстановлено ветхое историческое здание

На востоке Москвы завершен ремонт фасада исторического здания 1880 года постройки, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Постройку на ул. Суворовской, д. 18 обнаружили специалисты контрольного ведомства.

«Обветшалый внешний вид двухэтажного здания дореволюционной постройки искажал облик района Преображенское. Его необходимо было восстановить, поэтому разработаны мероприятия по ремонту объекта и утверждена дорожная карта. В настоящее время проведены восстановительные работы фасада, идет благоустройство прилегающей территории», — уточнил Бобров.

Работу, направленную на выявление ветхих, аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса осуществляет Госинспекция по недвижимости. Мероприятия проводятся во всех административных округах, в том числе на востоке столицы.

«С начала года в ВАО приведено в порядок 20 ветхих построек, в отношении 64 аварийных объектов проведены демонтажные работы», — добавил Бобров.

В ведомстве напомнили, что работы по сокращению количества ветхих сооружений и созданию комфортной среды находят отклик среди жителей.

Присоединиться к сообществу неравнодушных жителей города и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы можно в рамках проекта «Доброволец ГИН». Чтобы стать частью команды, достаточно отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.