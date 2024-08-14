На востоке Москвы в порядок привели 20 ветхих строений

Сотрудники Госинспекции по недвижимости продолжают работать с ветхими постройками и обновлением ландшафта города. О результатах такой работы в Восточном административном округе Москвы сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Эксперты Госинспекции совместно с московскими и федеральными органами власти, а также собственниками восстанавливают ветхие здания. Во время взаимодействия инспекторы выделяют основные направления ремонта ветхих зданий, утверждают и разрабатывают дорожные карты. Работы проводят во всех городских районах.

Восстановлением ветхих зданий в Москве занимаются специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с федеральными и столичными органами власти, а также собственниками объектов. В ходе взаимодействия они определяют ключевые направления по ремонту ветхих строений, разрабатывают и утверждают дорожные карты. Работы ведутся во всех районах, в том числе на востоке Москвы.

«С начала года в ВАО при участии Госинспекции по недвижимости обновлено 20 ветхих строений. Своим заброшенным видом обветшалые здания портят красоту столичных улиц, еще такие строения становятся потенциально опасными для горожан. Поэтому мы вычисляем ветхие постройки и помогаем собственникам привести их в порядок», — сказал Иван Бобров.

Он уточнил, что благодаря такой совместной работе удается избегать нарушений и сохранять московскую архитектуру.

Пример такого преображения — одноэтажное здание 1938 года постройки, располагающееся на Соколиной горе по адресу: Барабанный переулок, д. 11, стр. 1. Фасад объекта отремонтировали и привели в порядок.

Глава контрольного ведомства также уточнил, что граждане помогают в обнаружении ветхих построек. Начина с 2021 года, в столице работает проект «Доброволец ГИН», благодаря которому у жителей появилась возможность принимать участие в формировании и подержании облика Москвы. Для присоединения к проекту нужно заполнить форму на портале проекта.