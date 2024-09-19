На востоке Москвы демонтировали более 60 ветхих строений

С 2020 года в Москве ведется работа по сокращению на территории города числа ветхих нежилых построек. Мероприятия проходят во всех административных округах. Например, в ВАО с начала года демонтировали 64 ветхие постройки, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«По каждому объекту выносится решение о дальнейшем восстановлении или в случае нецелесообразности проведения работ — о его демонтаже. Всего в ВАО с начала года отремонтировали 20 ветхих строений, 64 постройки демонтировали из-за их аварийного состояния», — уточнил Бобров.

Он добавил, что освобожденные территории задействуют под благоустройство и развитие инфраструктуры районов, на месте ветхих построек появляются жилые кварталы, магазины, спортивные объекты и транспортные развязки.

Примером сноса аварийных строений является демонтаж комплекса ветхих зданий около станции Косино МЦД-3. Объекты длительное время не эксплуатировались и были заброшены. По ним было принято решение о проведении демонтажных работ и освобождении земельного участка.

Глава ведомства также добавил, что обнаруживать ветхие постройки помогают активные горожане. С 2021 года в Москве действует проект «Доброволец ГИН», который дает возможность жителям участвовать в формировании и поддержании облика столицы.

Чтобы присоединиться к команде добровольцев, достаточно заполнить форму на странице проекта.