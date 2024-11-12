На вебинаре в Москве напомнят о последствиях самозахвата земли

Госинспекция по недвижимости проведет бесплатный вебинар «Ответственность за самовольное занятие земельного участка — к чему приводит самозахват земли». Онлайн-встреча состоится 14 ноября в 16:00, сообщает пресс-служба ведомства.

Спикером выступит советник Управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Восточному административному округу Иван Кругляковский.

На мероприятии расскажут о контрольно-инспекционных мероприятиях, которые проводит контрольное ведомство по выявлению самовольного занятия земельных участков и последствиях за правонарушения.

Участникам разъяснят основания и правомерность использования земельного участка, а также напомнят, почему важно уточнять границы землеотвода, на что обращать внимание, чтобы не допускать правонарушений.

Принять участие можно по ссылке.