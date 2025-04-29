сегодня в 13:26

На Васильевском острове появятся новые школа и детский сад

На Васильевском острове стартовала реализация трех девелоперских проектов. Цель — стимулирование притока инвестиций и совершенствование городской инфраструктуры. Предусмотрено также возведение современных учебных заведений и благоустроенных мест для отдыха и досуга горожан, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В частности, речь идет о «Северном ветре», реализуемом компанией «Брусника», проекте Bashni Element и жилом квартале LEGENDA, получившем название «Новая Земля». Помимо жилых домов, планируется построить школу, рассчитанную на 1650 учеников, детский сад для 140 воспитанников, прогулочные зоны, паркинги и общественные пространства.

Эти объекты — важная составляющая преобразования морского фасада Санкт-Петербурга и часть нового района с развитой инфраструктурой, расположенного между Финским заливом и проспектом Крузенштерна.

По словам Всеволода Глазунова, руководителя отдела маркетинга LEGENDA, намывные территории становятся ключевым фактором развития города, привлекая инвестиции и новые форматы жилья. Все чаще девелоперы уделяют внимание формированию полноценной инфраструктуры, а не только оригинальным архитектурным решениям.