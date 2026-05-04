На Урале предложили передать здания учреждений культуры военкоматам
Здания культурных учреждений Екатеринбурга могут безвозмездно передать военкоматам. Инициатива поступила от мэрии города, сообщает «Осторожно, новости».
Проект решения «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам» был разработан департаментом по управлению муниципальным имуществом. Документ поступил на рассмотрение в городскую Думу.
В законопроекте предлагается ввести возможность предоставления военным комиссариатам в безвозмездное пользование и без проведения торгов имущества, принадлежащего муниципальным учреждениям культуры Екатеринбурга.
Так, согласно документу, военкоматам смогут передавать здания, сооружения, коммуникации, земельные участки и транспорт, принадлежащий культурным учреждениям на праве оперативного управления.
