На Урале предложили передать здания учреждений культуры военкоматам

Здания культурных учреждений Екатеринбурга могут безвозмездно передать военкоматам. Инициатива поступила от мэрии города, сообщает «Осторожно, новости» .

Проект решения «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам» был разработан департаментом по управлению муниципальным имуществом. Документ поступил на рассмотрение в городскую Думу.

В законопроекте предлагается ввести возможность предоставления военным комиссариатам в безвозмездное пользование и без проведения торгов имущества, принадлежащего муниципальным учреждениям культуры Екатеринбурга.

Так, согласно документу, военкоматам смогут передавать здания, сооружения, коммуникации, земельные участки и транспорт, принадлежащий культурным учреждениям на праве оперативного управления.

