На улице Лобачевского в Москве появится новый офисный комплекс

Согласован проект строительства офисного центра «Раменки» по адресу: улица Лобачевского, земельный участок 114Б. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«На западе Москвы в районе Раменки возведут административно-деловой комплекс. Он появится на свободном от застройки участке площадью около 4,7 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, это будет 11-этажное здание общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров с подземным паркингом на 83 машино-места», — рассказал Иван Щербаков.

На первом этаже офисного центра оборудуют вестибюль со стойкой администрации и лифтовым холлом, а также кафе на 140 посадочных мест. Здесь же предусмотрены комнаты отдыха для сотрудников, служебные и технические помещения.

Со второго по десятый этаж запроектированы офисы открытой планировки, а на одиннадцатом этаже оборудуют открытую террасу. Общая площадь офисных помещений превысит 10 тысяч квадратных метров, в них смогут работать около 1,3 тысячи человек.

В административно-деловом комплексе установят современные инженерные системы, а в отделке фасада применят стеклопакеты с энергосберегающими стеклами.