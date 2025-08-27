сегодня в 10:30

На ул Таганрогской появится дом по программе реновации

В столице на ул. Таганрогской согласован проект жилого дома по программе реновации, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом будет расположен по адресу: ул. Таганрогская, з/у 8.

«По программе реновации планируется возведение многоквартирного дома, состоящего из трех строений. Он появится на месте расселенной пятиэтажки. В новостройке будет 437 квартир», — рассказал Иван Щербаков.

Согласно проекту, все квартиры будут сданы с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан и их семей.

Первые этажи будут нежилыми: здесь смогут разместиться помещения коммерческого назначения. В жилой части первого этажа каждого корпуса предусмотрены вестибюльно-входные группы с колясочными и комнатами для консьержей.

