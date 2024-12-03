На торги выставили помещение в центре Москвы для открытия офиса или магазина

Москва выставила на аукцион нежилое помещение со свободным назначением, которое располагается в Красносельском районе в центре города. Объект имеет площадь 110,4 кв. м и располагается по адресу: Костянский переулок, д. 11, стр. 1. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческие помещения в центре Москвы традиционно востребованы у столичных предпринимателей. Данный объект имеет свободное назначение и подходит как для обустройства офиса, так и для открытия магазина, кафе, творческой студии или другого предприятия сферы услуг. Помещение расположено недалеко от станции метро „Сретенский Бульвар“ в районе с высоким пешеходным трафиком», — отметил Пуртов.

Он добавил, что стоимость лота опередят 18 декабря во время открытых торгов.

Объект составляют подсобные помещения, кабинет площадью около 35 кв. м и 2 комнаты площадью в 20 и 10 кв. м. Помещение подключено ко всем основным коммуникациям и имеет 2 отдельных входа из двора. Заявки принимают до 9 декабря. Для участия в торгах необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

В столице на торги регулярно выставляют коммерческую недвижимость. Сейчас предприниматели могут приобрести свыше 400 нежилых зданий и помещений.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.