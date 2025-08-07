На торги выставили крупное коммерческое помещение в бизнес-центре на востоке Москвы

На открытый аукцион выставлено помещение площадью около 1 тыс. кв. м в Восточном административном округе. Оно расположено на 14 этаже бизнес-центра на Зеленом проспекте и имеет свободное назначение, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Глава ведомства уточнил, что при подборе коммерческой недвижимости ключевым фактором является местоположение. Доступность основных транспортных узлов значительно увеличивает потенциал объекта.

«Сейчас город выставил на открытый аукцион помещение в бизнес-центре по адресу: Зеленый проспект, д. 20. Здание находится в непосредственной близости от станции метро „Перово“ и в пешей доступности от платформы Кусково МЦД-4. Площадь помещения составляет 975,5 кв. м, оно расположено на 14-м этаже и может подойти для открытия офиса, студии мастер-классов, спортивного центра или другого вида бизнеса», — отметил Пуртов.

Объект оснащен всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, водопроводом и канализацией. Рядом находятся зеленые зоны — скверы, Перовский парк и Кусковский лесопарк.

Подача заявок на аукцион продлится до 20 августа, а сами торги состоятся 1 сентября на платформе «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица регулярно выставляет на продажу различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы и условия продажи.