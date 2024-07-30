На торгах в Балашихе зафиксировали рекордную стоимость лота в 43 млн рублей

С 22 по 26 июля комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в округе Балашиха. Стартовая цена — 776 414,1 руб. / в год. В аукционе приняло участие 33 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 56 раз и составил более 43 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.