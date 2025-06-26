На торгах доступно крупное помещение для бизнеса в Красносельском районе столицы

Предприниматели могут принять участие в торгах по продаже нежилого помещения в ЦАО. Оно имеет свободное назначение и находится в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь помещения составляет 707,1 кв. м.

«Приобретение коммерческой недвижимости от города в центре столицы может обеспечить конкурентное преимущество для бизнеса, так как от выбора места и объема пешеходного трафика в том числе напрямую зависит успех предприятия. Один из таких лотов доступен сейчас на открытом аукционе в Красносельском районе. Нежилое помещение находится по адресу: Мясницкая улица, дом 21, строение 6 вблизи станций метро „Тургеневская“, „Чистые пруды“ и „Сретенский бульвар“. Победитель торгов сможет организовать там практически любой бизнес, например открыть образовательный или спортивный центр», — уточнил Пуртов.

По его словам, заявочная кампания закончится 30 июня, а торги состоятся 10 июля.

Здание, которое сейчас является объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1910-х годах и носит название «Училище живописи, ваяния и зодчества — с 1920 года — ВХУТЕМАС: — Кухня, столовая для студентов». Объект занимает подвал, первый и второй этажи. Помещение подключено к электричеству, канализации, водоснабжению и имеет отдельный вход.

Покупатель обязан соблюдать в отношении объекта культурного наследия требования, предусмотренные охранным обязательством. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.